المشهد اليمني الأول

بدأت طواقم وزارة الأشغال والإسكان الفلسطينية، اليوم السبت، بإزالة مباني آيلة للسقوط بفعل العدوان الإسرائيلي على غزة، من بينها برج كبير.

وشرعت آليات ضخمة تابعة لوزارة الأشغال، بإزالة أحد الأبراج الضخمة في شارع الوحدة بمدينة غزة، المكون من 6 طوابق، بعد حدوث مَيلان فيه؛ بسبب قصفه من طائرات الاحتلال، دون تدميره بالكامل.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية قواعد وأساسات هذا البرج دون تدميره؛ ليشكّل خطرا على المواطنين.

وقال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان لـ “قدس برس”: “بدأنا بإزالة بعض الأبنية الآيلة للسقوط، وكلفنا مكتبًا هندسيّا؛ لكتابة توصيات حول إزالة برج الجوهرة أو إعادة ترميمه”.

وأضاف: “قامت الوزارة بحصر سريع للأضرار الجزئية والكلية للمنازل، خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، وطواقمنا تعمل في هذه الأيام بحصر دقيق وتفصيلي لكافة الأضرار، وهذه العملية قد تحتاج لمدة شهر تقريباً”.

وأشار سرحان إلى أن التسجيل الإلكتروني للأضرار، يتيح المجال لجميع المواطنين بالتسجيل، خاصة من يصعب الوصول إليهم.

وأعرب عن أمله بأن تتوفر أموال الإعمار بشكل أفضل من المرات السابقة، وأكد: “في حال توفرت الأموال، لن تستغرق عملية الإعمار أكثر من عام”.

وأشار إلى أن ملف الإعمار، سيشمل المنازل المتضررة قديماً وجديدًا، والجميع له الحق ببناء بيته.

وقال سرحان: “نتعاون مع البلديات بفتح جميع الشوارع في هذه المرحلة، والمرحلة القادمة هي إعمار تلك الشوارع وإعادتها لطبيعتها”.