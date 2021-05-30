المشهد اليمني الأول

بعث الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد جبريل برقية وفاء وتقدير لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي وللشعب اليمني العظيم.

وأشاد جبريل في برقيته بعمق الإيثار لدى السيد القائد ولدى الشعب اليمني قائلا: “لقد ضربتم مثلا عميقا في الإيثار ومعكم شعب اليمني العظيم”، لافتا إلى أنه برغم حصار التجويع المفروض على الشعب اليمني إلا أنكم أعلنتم عن تقاسم رغيف الخبز مع شعبنا الفلسـطيني.

وأوضح أن الحرب التي يخوضها الشعب اليمني المظلوم ليست إلا ضريبة لمواقفه المشرفة من قضايا الأمة وفي طليعتها فلسـطين، معتبرا انتصار اليمنيين في هذه الحرب نصرا لفلسطين.

وقال: كلنا ثقة أن ساعة النصر الكبير باتت أقرب.