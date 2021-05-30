المشهد اليمني الأول

قال عضو المكتب السياسي لأنصار الله “علي القحوم”، إن العملية العسكرية في جيزان هي رد على جرائم العدوان، مؤكدا أن القدرات العسكرية اليمنية تتعاظم بعد سنوات من العدوان على اليمن.

واكد القحوم أن القدرات العسكرية اليمنية تتعاظم بعد 7 سنوات من العدوان على اليمن، وصنعاء تؤكد معادلات الرد في هذه العملية التي تأتي بعد 7 سنوات من العدوان، مضيفا أن “على النظام السعودي أن يدرك أن لدى صنعاء الكثير للرد على جرائمه”.

وكان الجيش واللجان الشعبية قد نفّذ في وقت سابق من يوم أمس السبت، عملية هجومية واسعة في محور “الخوبة – وادي جارة” بقطاع جيزان من 3 مسارات رئيسية على مواقع الجيش السعودي.

كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن تنفيذ عملية هجومية استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط السعودية بطائرتين مسيرتين.

من جهته، أكّد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، إنه “ما لم يتحقق السلام ستستمر عملياتنا في العمق وسيكون الرد أقسى مما هو حاصل”.

وتوجه الحوثي للسعودية محذراً: “نحذرهم من الوجع الكبير والمعادلة اليوم لم تدخل في كل أبعادها مرحلة الوجع الكبير”.