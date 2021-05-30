في تعز المحتلة.. مليشيا الإصلاح تنكل وتكبل امرأة مسنة – صورة صادمه

المشهد اليمني الأول

اعتدت قوات أمنية تابعة لحزب الاصلاح التكفيري في تعز على امراة مسنة بصورة صادمة وغير انسانية في مديرية جبل حبشي وفق صورة تناقلها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي .

وقالت مصادر حقوقية ان عناصر امنية تابعة لمليشيا الإصلاح اعتدت على امراة مسنة – 75 عاما – قبل ان تقوم بتكبيلها بطريقة وحشية , بمبرر ان ابنها ( عبدالجبار المقام ) متهم بقضية قتل .

واثارت الصورة صدمة واسعة في تعز وعلى مواقع التواصل الاجتماعي .

واكد ناشطون ان من يقوم بمثل هذه الاعمال الاجرامية افقتدوا للإنسانية والرجولة والاخلاق