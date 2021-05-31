المشهد اليمني الأول

” خاص”

سيناريو هزيل وممثلين كومبارس

سيناريو هزيل واخراج اهزل والمخرج يستخف بالعقول والممثلين هم عصابة ارتزاق وارتهان لتل ابيب وكومبارس صامت ينفذ ما يملىٰ عليه من مهام واليهود بالتذاكي العاهر الداشر بنشر صور لمجندات الموساد الاسرائيلي وبشكل كاسيات عاريات في جزيرة سقطرى ونشر الصور يتكرر من مواقع اسرائيلية وكل يوم صور جديدة وافضح من السابقات وليبدو الامر للمتابع وكأنه سياحة وصياعة على طريقة المُفسدين بالارض طائفة اليهود من بني اسرائيل ليس إلّا وان الامارات تجني ارباح بالعملة الصعبة من وراء تفويج سياح المُفسدين وانها تحرم شرعية هادي من ايرادات السياحة وبالعملة الصعبة وبنفس الوقت لاجريمة ولا اجرام من التعامل مع العدو ولغرض بالباطن قواعد عسكرية وبالظاهر سياحة وصياعة

بانتظار التوجيهات للشرعنه

مُغتصب وزير السياحة معمر الارياني المتواري عن الانظار بعد فضيحته مع الراقصة المصرية من اصل ارمني “صافيناز ” ويوم الخميس الماضي.

رفع تقرير لهادي الخائن المنتهيه فترته الرئاسية عن طريق مدير مكتب هادي بالشتات حيث اوضح معمر بالتقرير ان مايحدث في جزيرة سقطرىٰ هو سياحة غير شرعية وانه هو وافراد وزراته غير متورطين بهذه السياحة بالرغم من تلقيه عروض مغريه للمساعدة في تفويج ما اسماه بالسياح الاسرائيليين الى سقطرىٰ وانه اشترط موافقة الخائن هادي على ذلك وانه ينتظر التوجيهات من الرئيس او من مكتبه وختم تقريره بجملة : الموضوع لديكم وننتظر التوجيهات .

البركاني يفوج الصهاينة الى سقطرىٰ

وكان مُغتصب وزير السياحة معمر الأرياني قد ذكر بالتقرير بالنص مايلي :

” ان ثلاث شركات سياحية متورطة في تفويج مئات السياح الاسرائيليين الى محافظة وجزيرة سقطرى اليمنية الاولى اسرائيلية ومقرها تل ابيب والثانية اماراتية ومقرها دبي والثالثة يمنية قيد الانشاء ولها مقرات في دبي والدار البيضاء المغربية والعاصمة الاثيوبية اديس ابابا ..

واشار الأرياني الى ان وكالة اسبيرت الاسرائيلية للسياحة الذائعة الصيت التي تراس مجلس إدارتها / تالي تاييف _ اسرائيلية من اصول سوفيتية وشركة ووكالة اوميجا الاماراتية التي يراسها اسامة بشرى وشركة سماء الحالمة التي يملكها سلطان سعيد البركاني وشركاه _ هي الشركات الثلاث التي تفوج السياح الاسرائيليين إلى سقطرى اليمنية وان لدى وزارته معلومات تؤكد حصول شركة البركاني على عشرات ملايين الدولارات من الامارات واسرائيل دعما لتحويلها لشركة ووكالة سياحية اقليمية ولتمكينها من شراء اصول عقارية في اليمن ودول عربية وافريقية… ”

وكانت عدة مواقع اخبارية في التواصل الاجتماعي قد تناقلت التقرير حيث ذكرت ان الارياني ارفق بالتقرير صور وفيديوهات عن الموضوع حسب مصدر رفيع في مكتب هادي الخائن في فندق الرياض .

المشهد اليمني الاول

المحرر السياسي

31مايو 2021م