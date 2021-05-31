المشهد اليمني الأول

علق عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي على اتهام تحالف العدوان لأنصار الله بـ“الفبركة الإعلامية” حول تنفيذها عملية عسكرية في محور جيزان، معلنا “الاستعداد لتبادل جثامين قتلى العملية”.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي في تغريدة عبر “تويتر” مخاطبا تحالف العدوان: “إذا كانت مشاهد عملية جيزان أوصلت الرعب بكم إلى عدم استيعاب حقيقتها، فكيف ستصفون العمليات والمشاهد القادمة”​​​؟

وأضاف: “ولمن يشكك.. حاضرون بالتبادل مع دول العدوان بالجثامين عبر الصليب الأحمر”.

ودعا القنوات المشككة في صحة المشاهد التي بثها الإعلام الحربي بشأن عملية محور جيزان، إلى “أجراء مقابلة مع من ظهرت صورهم في المواقع من جنود”، معتبرا ذلك “محك حقيقي لإثبات عكس ما نشر من عمليات جيزان”.