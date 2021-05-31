المشهد اليمني الأول

كشفت مصادر مطلعة عن توتر غير مسبوق بين فصائل مرتزقة العدوان في الساحل الغربي.

وأكدت المصادر، ان التوترات حدثت بعد اصدار الإمارات لمرتزقتها توجيهات بالإنقلاب على قيادة اللواء الثالث ولواء النقل التابع لحكومة المـرتزقة في الساحل الغربي.

وقالت المصادر إن القيادي المرتزق التابع للامارات ابو زرعه المحرمي وجه بإقتحام اللواء الثالث ولواء النقل التابع لحكومة المرتزقة بهدف تغيير قيادات هذه الألوية بقيادات جديدة تابعة للإمارات.

وأوضحت المصادر إن قائد اللواء الثالث رفض تسليم اللواء للقيادي الجديد الذي عينه المرتزق ابو زرعه معتبرا ذلك تهديدا يمس سيادة وزارة دفاع المرتزقة.

ودعت قيادة اللواء الثالث للمرتزقة وفقا للمصدر وزارة دفاع المرتزقة الى ضرورة التحرك لإيقاف توحش القيادات التابعة للإمارات في الساحل الغربي ورغبتها الجامحة للسيطرة على كافة الألوية المتواجدة في المناطق المحتلة.