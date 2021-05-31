المشهد اليمني الأول

زار وزير الإعلام ضيف الله الشامي، أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات والمواقع المحررة خلال العملية الواسعة في محور جيزان.

وخلال الزيارة أشاد وزير الإعلام، بالانتصارات الكبيرة التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية وما يتحلون به من روح إيمانية ومعنويات عالية في مواجهة العدو.

وأكد من خطوط التماس الأمامية أنه لم يعد للعدو السعودي ومرتزقته أي تواجد في المناطق المحررة خلال العملية الواسعة.

ومن على مشارف الخوبة، أشار الوزير الشامي، إلى أن الرهان على الله تعالى والجيش واللجان الشعبية هو الرهان الحقيقي الذي لا يعتريه شك أو ريب.