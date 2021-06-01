المشهد اليمني الأول

أظهرت بيانات ملاحية وصول سفينة شحن إماراتية ضخمة إلى ميناء إيلات جنوبي فلسطين المحتلة، وهي أول سفينة شحن تصل إلى الميناء من الخليج الفارسي منذ أكثر من 15 عاما، وتحمل نحو 4 آلاف طن من الحديد.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن قدوم السفينة “بي إس فاليتا” (PS VALLETTA)، التي ترفع علم مالطا، إلى ميناء إيلات كان لتجنب الانتظار الطويل في ميناءي أسدود وحيفا، وسط وشمالي فلسطين المحتلة، بسبب الازدحام الشديد فيهما.

وتوصّلت الإمارات والكيان الاسرائيلي عام 2020 إلى اتفاق مخزي لتطبيع العلاقات بوساطة أمريكية، مما جعلها الدولة الثالثة التي تطبّع العلاقات مع كيان الاحتلال الاسرائيلي على حساب القضية الفلسطينية.

وفي أغسطس الماضي طبعت الإمارات مع الكيان الاسرائيلي وزادت من وتيرة هذا التطبيع في الآونة الأخيرة رغم الاعتداء الإسرائيلي على مقدسات المسلمين والمسجد الأقصى ومحاصرة حي الشيخ جراح وطرد أهاليه في القدس المحتلة.