المشهد اليمني الأول

توصلت تحقيقات وملاحقات امنية وتحريات لشرطة البوليس الدولي المعروف ب ( الانتربول الدولي) للكشف عن امتلاك رئيس البرلمان اليمني التابع لحكومة المرتزقة المرتزق سلطان البركاني لاكبر سلسلة من البارات والنوادي الليلية في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا وعدد من مدن اثيوبيا وكينيا _ باعتباره اكبر مستثمر اجنبي مع شركاء محليين يديرون تلك الملاهي والنوادي الليلية التي معظم روادها من العرب والاسرائيليين ٠

وتلفت تلك المعلومات التي توصل اليها الانتربول الدولي الى ان تلك النوادي الليلية التي ترعى طاولات القمار وتقدم المشروبات الروحية وتعرض فتيات الهوى لروادها _ يتم فيها ابرام صفقات لتجارة العسل والبن والقات وبعض البضائع الممنوعة المحرم والمجرم الاتجار بها وفق القوانين المحلية والدولية ٠

وتضيف تلك المعلومات ان صفقات تهريب وبيع مئات الكيلو جرامات من قرون وحيد القرن يتم بيعها في تلك الملاهي لتجار يمنيين وهنود وجنوب اسيويين يرتادون تلك الملاهي والنوادي الليلية والبارات التي يرتادها تجار محليون على صلة بارتكاب جرائم بحق حيوان وحيد القرن الذي تحرم القوانين المحلية والدولية قتله وتعريضه للانقراض في مناطق شرق افريقيا والقرن الافريقي

يشار الى ان المرتزق سلطان البركاني يعد من كبار المستثمرين في اثيوبيا في قطاعات اللحوم والالبان وتجارة العسل والبن وغيرها وكشفت تبرعاته وشركاته الاستثمارية في اثيوبيا لدعم وتمويل بناء سد النهضة الاثيوبي الكبير مؤشرا على حجم مصالحه وشبكتها الواسعة في اديس ابابا ، ويعد من ابرز المستثمرين العرب الداعمين لتمويل السد الذي يهدد الامن القومي لدولتي وشعبي مصر والسوادن العربيتين .