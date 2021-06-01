المشهد اليمني الأول

قال الدكتور سيف دعنه أستاذ علم الاجتماع والدراسات الدولية في جامعة ويسكونسن ان كيان العدو الصهيوني قام بنصب بطاريات مضادة للصواريخ بالقرب من ميناء ايلات جنوب فلسطين المحتلة على البحر الأحمر

وأضاف في حديث للمسائية على قناة الميادين أن ذلك جاء مع تواصل جرى بين صنعاء والمقاومة الفلسطينية لتحديد احداثيات للجيش الإسرائيلي لقصفها

وتحدث كذلك أن الكيان الإسرائيلي يدرك تماماً إمكانية تعرضه لضربات صاروخية من اليمن.

وقال إن الكيان الصهيوني من خلال مراكز دراساته صنف اليمن ستكون إضافة استراتيجية لمحور المقاومة وستكون خسارة كبيرة للمحور الأمريكي الإسرائيلي.