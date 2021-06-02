المشهد اليمني الأول

ظهر الفساد والافساد الاخلاقي في البر السعودي الوهابي وبشكل صافق وفاجر وعاهر

حيث تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحفل راقص ماجن مختلط للفتيات والشبان وطالب الناشطون بوقف مظاهر الانحلال الأخلاقي التي انتشرت في اراضي الحرمين الشريفين

كما دشن المغردون على موقع تويتر حملة تحت وسم “انفلات مشاهير بالسعودية”، للتنديد بتلك المظاهر الخليعة والدخيلة على المجتمع المحافظ في الحجاز

وبالمقابل اعترفت قناة الإخبارية السعودية الرسمية بصحة مقاطع الفيديو، حيث أوضحت مصادر خاصة للإخبارية أن الجهات المختصة تعمل على ضبط من شارك ونشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لحفل ضم عددا من مشاهير السوشال ميديا..”.

وأضافت القناة في تقريرها أن المقاطع أظهرت حضور عدد من الراقصات في الحفل مما أحدث موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى تجاوز العدد المسموح به من قبل وزارة الداخلية للتجمعات مع غياب الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد 19.

ويذكر ان السلطات الرسمية الوهابية الدينية والسعودية السياسيةتطبق اجراءات صارمة وغرامات لمن يخالف تعليمات التباعد في الحرم المكي وتحلل الاختلاط الماجن بالرقص وكأن فيروس كورونا مُسلط على الحرم المكي الشريف ولا يهاجم الراقصين المخمورين .