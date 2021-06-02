المشهد اليمني الأول

تتواصل الاشادات من القيادات الفلسطينية للقيادة والشعب اليمني على مواقفهم الصادقة تجاه الشعب الفلسطيني ومقاومته.

معبرين عن الاعتزاز بهذه المواقف الاخوية التي يقدمها ابناء اليمن برغم الحصار والتجويع المفروض عليهم .

وقال الكاتب الفلسطيني الكبير عبد الباري عطوان في تغريدة له اليوم”حملة جمع تبرعات ضخمة باليمن من أجل دعم المرابطين في القدس وغزة والحصيلة حتى ألان مئات الملايين ما اطهر واشرف هذه التبرعات عندما تأتي من المحاصرين الموجوعين شكرا من القلب لأهلنا في اليمن كل اليمن اصل العرب ونعم الاصل فلا يحن على الفرع الا أصله والنصر قريب بأذن الله