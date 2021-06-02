صنعاء تحذر من تبعات اي تسرّب في خزان صافر

المشهد اليمني الأول

حمّلت صنعاء الامم المتحدة ودول العدوان مسؤولية أي تسرّب في خزان صافر النفطي بمحافظة الحديدة متهمة الجانب الأممي بـ”التراجع عن التزامات” تضمنها اتفاق صيانة السفينة العائمة.

ووقفت اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتّفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر، على آخر المستجدات بخصوص الاتفاق الذي تم مع الأمم المتحدة للإسراع بتنفيذ الاتفاق، والتي وصلت إلى طريق مسدود جراء انقلاب الجانب الأممي على معظم بنود الاتفاقية الموقعة من قبلهم ومن حكومة الإنقاذ الوطني.

وفي هذا الإطار عبرت اللجنة الإشرافية، بصنعاء، عن أسفها الشديد جراء تراجع الجانب الأممي عن أعمال الصيانة التي جرى توقيعُها في نوفمبر الماضي في اتّفاقيةِ الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر.