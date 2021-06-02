المشهد اليمني الأول
التقى رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام اليوم الاربعاء وزيرة خارجية السويد آن ليند.
وناقش اللقاء الوضع الانساني التي تشهده اليمن في ظل العدوان المستمر منذ ست سنوات ووقف اطلاق النار والعملية السياسية.
وأكدت وزيرة الخارجية السويدية في بيان لها اليوم أن وقف اطلاق النار هو الاجراء الانساني الأكثر اهمية مشددة على ضرورة وقف الحرب في اليمن دون شروط مسبقة.
في لقائنا مع وزيرة الخارجية السويدية أكدناعلى:
الحصار الجائر يخالف القوانين الدوليةوالانسانية
وصول الدواء والمشتقات النفطية حق للشعب اليمني حتى في ظروف الحرب
عدم الجدية في المتطلبات الانسانية تثبت عدم الجديةفي غيرها
رحبنا بأي جهدلرفع الحصار والتمهيدلمفاوضات وقف اطلاق النار الشامل pic.twitter.com/GrgCcGmaPB
— محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) June 2, 2021