المشهد اليمني الأول

التقى رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام اليوم الاربعاء وزيرة خارجية السويد آن ليند.

وناقش اللقاء الوضع الانساني التي تشهده اليمن في ظل العدوان المستمر منذ ست سنوات ووقف اطلاق النار والعملية السياسية.

وأكدت وزيرة الخارجية السويدية في بيان لها اليوم أن وقف اطلاق النار هو الاجراء الانساني الأكثر اهمية مشددة على ضرورة وقف الحرب في اليمن دون شروط مسبقة.