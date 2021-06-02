المشهد اليمني الأول

أكد الإعلامي اليمني عبدالرحمن راجح، فشل جميع الأهداف التي رسمتها السعودية في حربها العدوانية علی اليمن.

وقال راجح في حديث لقناة العالم، إن السعودية حددت عدة أهداف في بداية عدوانها علی اليمن منها إعادة الفار عبدربه منصور هادي إلی صنعاء، واجتثاث من أسمتهم بالحوثيين وتحطيم القدرة العسكرية والصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية.

وأوضح أنه :”بعد دخول العدوان السعودي عامه السابع، لم تحقق الأهداف السعودية المحددة وبدل ذلك، حقق الجيش اليمني واللجان الشعبية انتصارات وثبات وصمود خلال هذه السنوات، جعلهم يمسكون بزمام المبادرة”.

وأشار إلی الانتصار الذي حققته قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية في جيزان، معتبراً ان هذا الانتصار، يجعل السعودية مضطرة للمفاوضات مع اليمنيين لتحرير اراضيها قبل ان تفكر في فرض شروط علی اليمنيين.