المشهد اليمني الأول

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأربعاء، عن استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص قوات احتلال العدو الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل نحو أسبوعين.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الطالب بجامعة بير زيت فادي وشحة، استشهد صباح الأربعاء، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قبل أسبوعين.

وفي غضون ذلك، شنت قوات احتلال العدو الإسرائيلي حملة اعتقالات جديدة في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، إلى جانب مداهمة منازل فلسطينية.

واعتقلت قوات احتلال العدو الإسرائيلي في رام الله الشابين صالح سياغة من بلدة سلواد، ورامي حمدان من بلدة بيت سيرا، وذلك بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

واعتقل جنود احتلال العدو الإسرائيلي الفتى سند محمد إبراهيم مقبل (13 عاما) من مخيم العروب شمال الخليل، إضافة إلى الشقيقين بهاء الدين محمد النهنوش (22 عاما) وعمر (15 عاما)، ومحمد عادل السلايمة، من المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات احتلال العدو الإسرائيلي كلا من: يوسف جلال طقاطقة، وعبيدة محمد ثوابتة، وأحمد علي أبو العسل، بعد دهم وتفتيش منازلهم في بلدة بيت فجار.

واعتقلت قوات احتلال العدو الإسرائيلي الشابين محمد عيسى عبيات ورائد عبيات، من منطقة واد أبو فريحة من مدينة بيت ساحور، والشابين أحمد أيمن علي وفادي داود عساكرة، من بلدة العساكرة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات احتلال العدو الإسرائيلي المواطنين هشام فقها وورد العنتري، من قرية دير شرف غربي نابلس.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات احتلال العدو الإسرائيلي المواطن ربيع نايفة بعد دهم وتفتيش منزله في المدينة.

وفي سلفيت، اعتقلت قوات احتلال العدو الإسرائيلي ثلاثة مواطنين من بلدة كفل حارس، وهم: عميد شقورة، ورويد القاق، ومروان بوزية، وذلك بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها والتخريب في محتوياتها.