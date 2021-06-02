المشهد اليمني الأول

واصلت قوى العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، اليوم الثلاثاء، استهداف المحافظات اليمنية بعشرات الغارات الجوية وارتكاب المزيد من الخروق لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة.

مصادر محلية أكدت أن طيران العدوان شن 18 غارة جوية على مديريتي مدغل وصرواح في محافظة مأرب و4 غارات جوية على مديرية الحزم بالجوف وغارة جوية على مديرية باقم وغارة أخرى على الطريق العام في منطقة المدافن بمديرية الظاهر بصعدة.

وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من 115 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بينها محاولة تسلل واستحداث تحصينات قتالية في مديرية حيس.

وأضاف المصدر أن من بين الخروق، تحليق 17 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والدريهمي والجبلية والجاح والتحيتا و 4 غارات لطيران تجسسي على الجبلية والدريهمي ،و 18 خرقا بقصف مدفعي لعدد 153 قذيفة و 76 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

وقد أصيب مواطنانا في قصف سعودي على مديرية شدا ، كما قتل مهاجر أفريقي وأصيب مواطن في قصف مدفعي سعودي على مديرية منبه بمحافظة صعدة.