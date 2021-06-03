المشهد اليمني الأول

كشف المسئول الأممي كروسلاك اليوم الاربعاء عن جهود تبذل لإدخال 3 سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة وذلك خلال اليومين المقبلين.

وقالت نائبة رئيس البعثة الاممية لدعم اتفاق الحديدة دانييلا كروسلاك أن هناك جهود كبيرة تبذل من خلال التنسيق مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإدخال ثلاث سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة خلال اليومين المقبلين.

وذكرت دانييلا كوسلاك خلال لقاءها رئيس الفريق الوطني في لجنة تنسيق إعادة الانتشار اللواء الركن علي الموشكي أن البعثة تعمل بجد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال التنسيق مع المعنيين لإدخال المعدات والأجهزة الكاشفة الخاصة بالمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام ليتسنى له القيام بدوره على أكمل وجه.

وقالت كروسلاك” إن البعثة تحاول بشتى الطرق والوسائل إعادة جمع طرفي النزاع على طاولة النقاش للمضي لتقريب وجهات النظر المختلفة والسعي نحو الهدف الأسمى للاتفاق وهو إعادة الانتشار”.