المشهد اليمني الأول

اكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي في تغريده له على “تويتر” ان مجلس الامن سيتحمل كامل المسؤولية لما الت اليه الامور في اليمن.

وذلك بعد قراره وضع اليمن تحت البند السابع نتيجة اعتماده على تقارير استخباراتية للدول الضالعة في العدوان على اليمن، وعدم تجريم دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الاماراتي وحلفائه في ارهاب اليمن وحصاره ومنعهم بيع نفط صافر.