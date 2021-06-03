المشهد اليمني الأول

أكد الدكتور “سيف دعنا” استاذ علم الاجتماع والدراسات الدولية في جامعة ويسكونسن أن الكيان الصهيوني يعتقد انه كسب محمد بن زايد لكن الفلسطينيين كسبوا ما هو أكثر من ذلك لقد كسبوا السيد عبدالملك الحوثي.

واضاف دكتور جامعة ويسكونسن في لقاء مع قناة الميادين ان هذه المقارنة للأسف لا تصح ان نقارن السيد عبدالملك الحوثي بمحمد بن زايد.

وقال دعنا ان ميزان القوى تميل لصالح الفلسطينيين في هذه المعركة وأن انصار الله والجيش اليمني بكل الانتصارات والانجازات والاستعداد لقصف الكيان الصهيوني اثناء العدوان على فلسطين.

وفي المقابل تقوم الامارات بما اسست من أجله وليس غريباً أن يقوم النظام الاماراتي بكسر كل المحرمات وعدوانه على اليمن هو جزء من هذه المحرمات ودور النظام الاماراتي في فلسطين هو جزء من الدور الوظيفي المرسوم له.