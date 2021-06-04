المشهد اليمني الأول

في فضيحة من العيار الثقيل ارتكبتها وزارة التربية في حكومة المرتزقة بتسلميها ارقام الجلوس لأكثر من 4الف طالب من طلاب الثانوية ببيانات ميلاد الرياض.

وهذه العملية شكلت صدمة لدى أوليا الامور، وقالت مصادر ان طلاب الثانوية العامة وخلال تسلمهم ارقام الجلوس فوجؤ بأن تواريخ ميلادهم في العاصمة السعودية الرياض ووزعت اكثر من ٤ الف رقم جلوس لطلاب من عدن المحتلة وهي تحمل هذا الخطأ الفادح.

واثارت الواقعة هلعا في صفوف اولياء امور الطلاب خصوصا انه ووفق بيانات رقم الجلوس تصدر شهادة الثانوية العامة التي وفقها تصدر وعلق ناشطون على هذا العمل في عدن المحتلة الواقعة تحت الاحتلال السعودي منذ سنوات صار كل شئ فيها ممهور باسم الرياض من المواليد جتى البيانات والاجراءات والمذكرات وفواتير المياة وهكذا طبع الاحتلال ومرتزقته