المشهد اليمني الأول

خرجت بمحافظة صعدة اليوم الجمعة ثلاث مسيرات جماهيرية حاشدة في مدينة صعدة ومديريتي حيدان ورازح بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين 1442هـ .

وفي المسيرة المركزية التي خرجت بمدينة صعدة وتقدمتها قيادة السلطة المحلية وشخصيات علمائية وعسكرية وأمنية واجتماعية ردد المشاركون هتافات الصرخة براءة من اليهود والنصارى.

وأوضح محافظ صعدة محمد جابر عوض في كلمته عظمة المشروع القرآني في تربية الأمة والنهوض بها في كل المجالات لتكون بمستوى كل التحديات والاخطار.

ودعا التجار إلى تفعيل المقاطعة للبضائع والمنتجات الأمريكية والإسرائيلية ، وحث المجتمع على الاهتمام بالمراكز الصيفية ودعمها والمساهمة الفاعلة في انجاحها ليتم الإستفادة منها .

فيما أكد بيان المسيرات أن السخط الذي يخشاه اليهود ويسعون لإخماده سيتنامى بالثقافة القرآنية والأجيال القادمة ستكون أكثر سخطا وغضبا عليهم.

ودعا البيان إلى تفعيل حملة المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية كموقف أثبت جدوائيته وأثره على العدو.

كما أشار إلى واجب شعبنا في التصدي للعدوان ورفد الجبهات بالمال والرجال لإجبار العدو على وقف عدوانه.

وأكد البيان أن الشعب اليمني حاضر ليكون كما أكد عليه السيد القائد جزءا لا يتجزأ من معادلة القدس التي أطلقها السيد نصر الله.