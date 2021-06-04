المشهد اليمني الأول

خرج أبناء الجوف في المحورين الأعلى والأسفل في مسيرتين حاشدتين بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين.

وفي المسيرتين ردد المشاركون شعار الصرخة في وجه المستكبرين، مؤكدين تمسكهم بشعار الحرية والاستقلال الذي أعلنه الشهيد القائد السيد حسين بدرالدين الحوثي قبل عشرين عاما.

وأشاروا إلى أن الشهيد القائد السيد حسين بدرالدين الحوثي عمد مشروع المسيرة القرآنية بدمه الطاهر ليقول للناس جميعاً أنه لابد من التضحية ليتحقق العدل والحرية والاستقلال لكل شعب حينما يحملون شعار الحرية والاستقلال والهتاف بالعبارات القوية التي توجه السخط والغضب نحو العدو الحقيقي للأمة.