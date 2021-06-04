المشهد اليمني الأول

شهدت عدد من مديريات محافظة ريمة مسيرات وقفات شعبية بمناسبة الذكرى السنوية لانطلاقة المشروع القرآني.

حيث خرج أبناء مركز محافظة ريمة في مسيرة جماهيرية تقدمها وكيل المحافظة فهد الحارسي ومدير شرطة المحافظة حاشد الحباري وقيادة السلطة المحلية والإشرافية بمديرية الجبين أكدت المسيرة أن الشعار أصبح يشكل تهديدا لمصالح أمريكا في اليمن منذ انطلاقته وفي ذكراه يؤكد أبناء ريمة تمسكهم بهذا المشروع القرآني.

وأشارت الكلمات إلى أن هذا الشعار الذي شكل صخرة صلبة تحطمت عليه معاول الهدم معاول الصهيونية ومن خلاله تجسد صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.

وأن هذا الشعار الذي انطلق من جبال مران على لسان الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي فقد أصبح شعار العزة شعار التمكين أمام أعداء الله.

وخرج أبناء مديرية بلاد الطعام في مسيرة حاشدة تقدمها وكيل المحافظة يعيش الضبيبي ومسؤول أنصار الله بالمديرية أبو عبدالرحمن الحمامي، مجددين العهد ذاته على طريق ثورة تحطم كبرياء المستكبرين بمشروع تنويري لهذه الأمة معلنين البراءة ممن كتب الله على قلوبهم الذلة.

كما خرج أبناء مديرية السلفية منظمين وقفة شعبية تقدمها عضو مجلس الشورى حسن محمد طه وعدد من القيادات أكد المشاركون أن هذا المشروع جاء في طريق ثورة القرآن الذي رفعت يد أمريكا من اليمن.

الحشود جددت التأكيد على تحقيق أهداف هذا المشروع التي كان أولها فضح تحركات أمريكا ومن خلفها العملاء في الداخل وكسرت هيمنة اليهود.