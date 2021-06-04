المشهد اليمني الأول

وصلت اليوم إلى ميناء الحديدة السفينة “برنسيس خديجة” المحملة بـ 28,378 طن من مادة الديزل بعد 6 أشهر من احتجاز تحالف العدوان الأمريكي السعودي لها.

وقال متحدث شركة النفط عصام المتوكل في تغريده له على “تويتر” ان المواطن اليمني تكبد أكثر من 2 مليار ريال يمني غرامات (دمريج) بسبب التأخير الناتج عن القرصنة.

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