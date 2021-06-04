المشهد اليمني الأول
وصلت اليوم إلى ميناء الحديدة السفينة “برنسيس خديجة” المحملة بـ 28,378 طن من مادة الديزل بعد 6 أشهر من احتجاز تحالف العدوان الأمريكي السعودي لها.
وقال متحدث شركة النفط عصام المتوكل في تغريده له على “تويتر” ان المواطن اليمني تكبد أكثر من 2 مليار ريال يمني غرامات (دمريج) بسبب التأخير الناتج عن القرصنة.
وصلت اليوم إلى ميناء #الحديدة السفينة "برنسيس خديجة" المحملة بـ 28,378 طن من مادة #الديزل بعد 6 أشهر من احتجاز تحالف العدوان الأمريكي السعودي لها وتكبيد المواطن اليمني أكثر من 2 مليار ريال يمني غرامات (دمريج ) بسبب التأخير الناتج عن القرصنة.#امريكا_تحتجز_سفن_النفط https://t.co/FSVYZOAIXC
— شركة النفط اليمنية (@ypcye) June 3, 2021