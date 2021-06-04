المشهد اليمني الأول

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اختتام مناورات التمرين العسكري المختلط بين قوات مشاة البحرية السعودية والأمريكية، والتي استضافتها قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة.

وذكرت الوزارة في بيان عبر تويتر أن المناورات كانت تهدف لتبادل الخبرات في الرماية بين مشاة القوات البحرية الملكية ومشاة البحرية الأمريكية اختتمت الخميس.

وأشارت إلى أن التمرين جاء في إطار تعزيز التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات بين القوات البحرية للدولتين وتطوير قدراتهما في مجال عمليات الأمن البحري في المنطقة.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع الخميس صورا ومقطع فيديو تظهر جانبا من التدريبات

#فيديو_الدفاع

اختتام مناورات التمرين العسكري المختلط (تبادل الخبراء في الرماية) بالأسطول الغربي بين القوات البحرية السعودية والأمريكية. pic.twitter.com/29tXJd46Ql — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) June 2, 2021

وكانت وثيقة عسكرية سعودية قد كشفت عن ظاهرة هروب أفراد الجيش السعودي من الخدمة في الحد الجنوبي حيث المواجهات مع الجيش واللجان الشعبية.

الوثيقة عبارة عن تعميم عاجل من مساعد قائد المنطقة الجنوبية بمنطقة نجران لقادة المعسكرات والألوية السعودية.

وتفيد الوثيقة أنه لوحظت ظاهرة هروب الأفراد بأعداد كبيرة من مهمة الدفاع عن الحدود الجنوبية.

كما احتوت الوثيقة على عقوبات بفصل من يتخلف عن عمله من افراد الجيش لمدة 7 ايام متواصله او 30 يوما متفرقة.

هذا وتعتبر الوثيقة تأكيدا للمشاهد التي تظهر خلو المواقع العسكرية السعودية من الأفراد وسيطرة الجيش اللجان الشعبية عليها رغم محاولة الاعلام السعودي انكار ذلك او التقليل من شأنه.

وفي نفس السياق كشف معلومات أن السعودية أجبرت المئات من عناصر المليشيات الاصلاحية والتابعة للقاعدة للقتال في جبهات عسير ونجران وجيزان والذين تم تدريبهم في الوديعة بغرض التوجه إلى مأرب.