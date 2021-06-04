المشهد اليمني الأول

عدّل مجموعة من الباحثين فيروساً شائعاً يصيب الجهاز التنفسي، وهو واحد من الفيروسات الغدانية، وذلك من أجل نقل الجينات لـ الخلايا السرطانية بشكل مباشر وسريع.

وأوضح العلماء أن الفيروس المعدل يُستخدم مثل حصان طروادة لنقل الجينات للأورام السرطانية.

وهذه الطريقة الجديدة لا تضر بالخلايا السليمة على عكس العلاجات الإشعاعية والكيميائية المتبعة، لأن الجينات بمجرد وصولها للخلايا السرطانية تجعل الأورام تدمر نفسها ذاتياً من الداخل إلى الخارج، لأنها تعمل كنموذج للأجسام المضادة للبروتينات، التي تفرزها الخـلايا السرطانية مثل: السيتوكينات وغيرها.