المشهد اليمني الأول

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، اليوم الجمعة، أن محور المقاومة من اليمن إلى لبنان وسوريا كلها شريكة في صناعة الانتصار في غزة.

وقال البطش في مداخلته مع قناة المسيرة: “يجب أن نحمل الثقة التامة بما يقوله القادة السيد عبدالملك الحوثي والسيد نصر الله والسيد نخالة وجميع قادة المحور”.

وأشار إلى أن محور المقاومة كان له الدور الأساسي في دعم فصائل المقاومة الفلسطينية والانتصار الذي حققته في معركة غزة.

وكشف القيادي في الجهاد الإسلامي البطش أن أكبر صاروخ تملكه الفصائل الفلسطينية يحمل اسم الشهيد القائد قاسم سليماني.