المشهد اليمني الأول

اتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الولايات المتحدة بتبني معايير مزدوجة في التعامل مع مثيري الشغب في مبنى الكابيتول – مقر البرلمان الأمريكي.

وقال بوتين: إنه من الخطأ أن تنتقد الولايات المتحدة قمع احتجاجات معارضة لحكومات في الخارج بينما هي تحاكم أمريكيين لديهم “مطالب سياسية”.

ووصف الرئيس الروسي بوتين اتهام أمريكا لروسيا بالوقوف وراء أي هجمات سيبرانية على مرافق أمريكية، بالأمر السخيف.

وقلل الرئيس الروسي بوتين، من التوقعات بشأن القمة التي من المقرر أن تجمعه بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقال: لا أتوقع أي انفراج في العلاقات الروسية الأمريكية، ولا شيء يمكن أن يذهلنا بنتائج اللقاء.

وأضاف بوتين، لكن حقيقة أننا سنلتقي، ونتحدث عن إمكانية إنعاش العلاقات الثنائية، ونتحدث عن القضايا المشتركة التي تهمنا، ومثل هذه القضايا بالمناسبة كثير، وهذا في حد ذاته ليس سيئا”.

وتمر العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة بأسوأ حالاتها منذ الحرب الباردة، كما سيعقد الرئيسان قمتهما المشتركة في الـ16 من يونيو في جنيف بسويسرا.