المشهد اليمني الأول

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) اليوم الأربعاء خططا لإرسال مهمتين علميتين لكوكب الزهرة بين عامي 2028 و2030 للمرة الأولى في عقود لدراسة الغلاف الجوي والسمات الجيولوجية لأقرب كوكب للأرض.

وقالت نـاسا إنها قررت تخصيص 500 مليون دولار تقريبا لتطوير كل مهمة منهما الأولى ستسمى اختصارا بدافنشي+ وهي التي ستدرس الغلاف الجوي والغازات والكيمياء، والثانية فيرايتاس والتي ستعمل على رسم خريطة لسطح الكوكب من المدار للمساعدة في تحديد تاريخه الجيولوجي وسبب تطوره بشكل مختلف عن الأرض.

ومن المتوقع أن تعود المهمة دافنشي+ بأول صور فائقة الجودة للخصائص الجيولوجية الفريدة على الكوكب والتي يمكن مقارنتها بمكونات كوكب الأرض وتشير إلى أن كوكب الزهرة لديه صفائح تكتونية وفقا لإعلان ناسا.