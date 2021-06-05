المشهد اليمني الأول

كرّم محافظ الجوف فيصل أحمد بن حيدر اليوم أفراد نقطة أمنية بمديرية برط العنان، ضبطوا طن و20 كيلو جرام من الحشيش المخدر.

وقدّم المحافظ بن حيدر مبالغ مالية لأفراد وقيادة النقطة الأمنية.. مشيداً باليقظة الأمنية والحس الوطني الذي يتحلون به.

وأشار إلى استمرار تحالف العدوان ومرتزقته في محاولات إغراق البلاد بتسهيل عبور شحنات مواد مخدرة عبر المناطق الخاضعة لسيطرتهم وارسالها عبر تجار ومروجين من ضعاف النفوس، إلى مناطق سيطرة المجلس السياسي الاعلى وحكومة الانقاذ.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت بمديرية برط العنان طن و20 كيلو جرام حشيش مخدر بحوزة شخصين على متن سيارة “شاص” أحدهم يرتدي لباس نسائي خلال محاولتهما عبور إحدى النقاط الأمنية وتم إحالتهما مع المضبوطات للجهات المختصة.