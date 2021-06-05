المشهد اليمني الأول

ذكرت صحيفة Hindustan Times الهندية نقلا عن مصادرها اليوم السبت، أن الهند ستعيد لروسيا الغواصة النووية “نيربا”، حيث تشارف مدة استئجار دلهي لها على الانتهاء.

وحسب الصحيفة فإن سبب إعادة الغواصـة التي أطلقت عليها القوات البحرية الهـندية اسم “تشاكرا”، هو قرب انقضاء مدة استئجارها. وذكرت الصحيفة أن طاقما هنديا يبحر بـ”تشاكرا” إلى ميناء مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا، فيما لم يصدر أي تعليق أو تأكيد من قبل سلطات البلدين.

واستأجرت الهـند غواصة نووية “نيربا” عام 2012، بعد ثلاث سنوات من خدمتها في الأسطول الحربي الروسي. وكانت القوات البحرية الهنـدية تستخدمها لتدريب طواقمها ومتابعة تحركات سفن حربية أجنبية ومنها سفن صينية.

وفي 2019، عقدت الهـند مع روسيا صفقة بقيمة 3 مليارات دولار لاستئجار غواصة نووية أخرى لمدة 10 سنوات.