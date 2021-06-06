المشهد اليمني الأول

قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية مجتبى ذو النور، اليوم الأحد، إن الأوربيون طرحوا من أجل عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي تسليم طهران لفائض اليورانيوم المخصب الزائد عن 300 كغ إلى روسيا أو دول أخرى عضوة في الاتفاق.

وأضاف ذو النور أن “مجلس الشورى يرفض هذا الطرح، فاليورانيوم المخصب يجب أنْ يبقى داخل إيران وذلك تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمر ينطبق على أجهزة الطرد المركزي المتطورة”.

وأكد أن إيران مستعدة للتخلي عن فائض اليورانيوم وأجهزة الطرد المتطورة لكن في المقابل على أمريكا أن تدفع ضرر العقوبات والذي يصل بحسب قولهم إلى ترليون دولار.

وتابع قائلًا “أمريكا خبيثة وغير صادقة واليوم لا يمكنها تفعيل آلية الزناد لأنها خارج الاتفاق لكن إذا عادت يمكنها تفعيلها، ولهذا يجب أن يكون لدينا ضمانات وأوراق قوة كالاحتفاظ باليورانيوم المخصب الذي يبلغ حاليا حوالي 5 أطنان والاحتفاظ بأجهزة الطرد المتطورة”.

وأشار ذو النور إلى أن مهلة تمديد التفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة شهر ليست مخالفة للقانون لأنّ الصور وملفات المراقبة ستبقى بحوزتنا ما لم تحقق مباحثات فيينا النتيجة المرجوة.