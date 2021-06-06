المشهد اليمني الأول

علق رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى، اليوم الأحد، في حسابة بتويتر عن ملف الأسرى.

وأكد عبد القادر المرتـضى، إصدار توجيهات سعودية جديدة للمرتزقة بوقف كل عمليات التبادل المتفق عليها محلياً.

وأضاف المـرتضى أن التوجيهات السعودية أدت إلى تعليق 7 عمليات تبادل أسرى في عدة جبهات تشمل 400 أسير من الطرفين.