المشهد اليمني الأول

فعاليات أمانة العاصمة في الذكرى السنوية للصرخة

بني الحارث

نظم أبناء أحياء العروق والمطار وجدر وذهبان ووادي أحمد بمديرية بني الحارث في أمانة العاصمة اليوم, فعاليات خطابية بالذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين.

وفي الفعاليات أكد عضو مجلس الشورى عادل الحنبصي ومدير المديرية حمد الشريف، أهمية إحياء ذكرى الصرخة التي أطلقها الشهيد القائد حسين بن بدر الدين الحوثي, معلناً البراءة من أعداء الأمة في الوقت الذي أعلنت أمريكا العداء للإسلام ووصفة بالإرهاب.

وأشارا إلى ضرورة تجديد البراءة من أعداء الأمة, ورفع الشعار في كل المحافل كسلاح وموقف في مواجهة دول الاستكبار وإفشال مخططاتها التآمرية على الشعوب الحرة في المنطقة، ودعت الكلمات التي ألقيت في الفعاليات, الشعب اليمني إلى المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية.

وحثت أولياء الأمور وقيادات المجتمع, على تعزيز الجهود لدعم المراكز الصيفية والدفع بالطلاب للاستفادة من أنشطتها وبرامجها في مختلف المجالات وفي مقدمتها حفظ القرآن الكريم وعلومه.



كلية الشرطة

نظمت كلية الشرطة اليوم فعالية ثقافية بالذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين، وفي الفعالية أشار عضو المكتب التنفيذي لأنصار الله الدكتور أحمد الشامي إلى دور الشهيد حسين بدرالدين الحوثي في اخراج الأمة من حالة الغفلة التي كانت فيها.

وتحدث عن قراءة الشهيد القائد للأحداث من منظور القرآن الكريم وتقديمه الحل القرآني الذي يخرج الأمة من حالة الهوان والذل إلى العزة والتمكين.

فعاليات محافظة حجة بالذكرى السنوية للصرخة

مركز الشهيد الصماد

نظم مركز الشهيد صالح الصماد الصيفي بمدينة حجة اليوم أمسية ثقافية بالذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين.

وأكدت الكلمات التي ألقيت في الأمسية بحضور عضو رابطة علماء اليمن القاضي عبدالمجيد شرف الدين ومشرف المدينة عصام الوزان، أهمية الصرخة في خروج الأمة من الوصاية الخارجية وحال اللا موقف إلى الموقف والتحدي لدول الاستكبار العالمي.

وأشارت إلى أهمية الصرخة في توحيد الشعوب الإسلامية وتعزيز الثقة بالله وتوجيه بوصلة العداء لأمريكا وإسرائيل.. مؤكدة ضرورة مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية وتجسيد الشعار في الواقع العملي. تخللت الأمسية بحضور عدد من الكوادر التربوية فقرات متنوعة لطلاب المركز.

مديرية شرس

ونُظمت بمديرية شرس محافظة حجة، اليوم، فعالية ثقافية بالذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين.

وأشار مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة علي القطيب في الفعالية بحضور مديري المساحة الجيولوجية بفرع الحديدة وليد القدمي والمديرية جبران ردمان إلى أهمية الشعار في تعزيز الثقة بالله وكسر جدار الصمت وتوجيه بوصلة العداء لأمريكا وإسرائيل وترسيخ وتجسيد المشروع القرآني في نفوس الأجيال الناشئة.

وتطرق إلى أهمية المراكز الصيفية في غرس القيم والمبادئ الصحيحة وفق الثقافة القرآنية, وتنمية القدرات والمهارات وتشجع الملتحقين بها، وأكد ضرورة استغلال هذه الفرص الثمينة بما يعود بالنفع والفائدة ويسهم في تحقيق البناء والنهضة للوطن في ظل استمرار العدوان.

وفي الفعالية التي حضرها مشرف مديريتي شرس عقيل عيشان وكحلان الشرف صالح القدمي أشارت الكلمات إلى أهمية الشعار كسلاح وموقف فعال أثبت قوته وفرض واقعاً قوياً وراسخاً في مختلف الجوانب، لافتة إلى أهمية مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية.



فعاليتان في البيضاء بالذكرى السنوية للصرخة

فيما أُقيمت اليوم بمديريتي السوادية وذي ناعم في محافظة البيضاء، فعاليات ثقافية إحياء للذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين.

وأوضح المشاركون في الفعاليتين أن مشروع الشهيد القائد حسين الحوثي الذي جسده بالمسيرة القرآنية وشعار الصرخة أثبت تحركه في مواجهة التحديات التي تعيشها الأمة جراء ابتعادها عن القرآن الكريم.

وأكد مدير مديرية السوادية ياسر السوادي أهمية إحياء ذكرى الصرخة وإعلان البراءة من أعداء الأمة، مشيراً إلى مواقف العزة والكرامة للشهيد القائد حسين الحوثي ووقوفه في مواجهة الطغاة المستكبرين. فيما أكد مشرف مديرية ذي ناعم طارق الريامي مواجهة العدوان وإعلان الصرخة في وجه أعداء الأمة.

وأشارت الكلمات التي ألقيت في الفعالية إلى دلالات الصرخة في إحياء روح الجهاد ومقارعة الظلم، وتطرقت إلى مواقف الشعب اليمني في مواجهة العدوان ومرتزقته ومناصرة الشعب الفلسطيني ومساندة المقاومة.