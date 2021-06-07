المشهد اليمني الأول

التقى ممثل حركة “حماس” في اليمن معاذ أبو شمالة، الأحد، عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، في العاصمة صنعاء، وكرمه بدرع الحركة.

وفي اللقاء نقل ممثل الحركة تحيات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى حركة أنصار الله ممثلة بالسيد عبد الملك الحوثي.

وثمّن أبو شمالة الجهود للمبادرات والأعمال التي أعلن عنها الحوثي، وأعرب “أبو شمالة” عن شكره وتقديره للشعب اليمني على مواقفه المساندة في جميع المسارات التاريخية التي مرت بها القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن كل المؤشرات تؤكد صوابية المقاومة طريقًا صحيحًا لتحرير فلسطين.

وأضاف ممثل الحركة: “نشعر بالأخوة والراحة في اليمن، وهذا يدل على حب الشعب اليمني لفلسطين والأقصى”.

من جانبه أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي: “تفاعل الشعب اليمني لدعم القضية الفلسطينية استجابة لدعوة السيد عبد الملك الحوثي”، مؤكداً اهتمام المجلس وحكومة الإنقاذ الوطني بالقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة.

وعبر الحوثي عن اعتزاز الشعب اليمني بنضال أبناء الشعب الفلسطيني، عادًّا الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي هو في الخندق الأول للدفاع عن الأمة واجبًا وشرفًا. وحمّل عضو السياسي الأعلى، ممثلَ حركة حمـاس، نقل تحياته لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وفي ختام اللقاء، قدّم أبو شمالة درع حركة حماس لعضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي؛ تقديرا لدوره في دعم ونصرة القضية الفلسطينية. وحضر اللقاء: مدير مكتب حماس باليمن عمر السباخي، ومسؤول العلاقات السياسية بالمكتب عبد الله هادي، ومن جانب المجلس الإعلامي هاشم أحمد شرف الدين.