المشهد اليمني الأول

اشيع مساء أمس الأحد ان قصف صاروخي استهدف محطة مدنية بمحيط المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب ادت لوفاة اكثر 17 بينهم مدنيين واطفال

ونفى عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي مزاعم مرتزقة العدوان عن استهداف محطة وقود مدنية بمدينة مأرب.

وأكد محمد علي الحوثي بأن القوات المسلحة اليمنية قد قصفت يوم أمس معسكر المنطقة الثالثة التابع لمرتزقة العدوان بمأرب.

وقال الحوثي “سالنا الاخوة في وزارة الدفاع اليمنية فافادوا بانهم قصفوا فقط المعسكر الذي في الصورة بالأسفل ولديهم ما يثبت.

وطالب الحوثي بالتحقيق بلجان مستقلة في بخصوص ما قيل في مأرب يوم أمس، مضيفاً “نرحب ونطالب بالتحقيق بلجان مستقلة في الموضوع بخصوص ما قيل في مارب اليوم او ماهو حاصل من قتل لاطفال الجمهورية اليمنية والمدنيين في جميع المحافظات ممن استهدافتهم امريكا وتحالفها.

وأكد محمد علي الحوثي في سلسلة تغريدات على تويتر أن ما اثبتتهُ التحقيقات فسوف تلتزم وزارة الدفاع اليمنية بدفع التعويضات واي شيء يلزم عليها. وأضاف “نحن حريصين كماهم الاخوة بوزارة الدفاع على ان يلتزم الجميع بالتوجيهات التي اصدرها قائد الثورة منذ اليوم الاول للعدوان وهو الرد ع مصدر النيران وعدم استهداف المدنيين كما هو موجود بالقانون اليمني

وكانت مصادر محلية بمحافظة مأرب قد أكدت وجود 9 محطات بترول مدنية بمحيط المنطقة العسكرية الثالثه مؤكداً ان كل التسع المحطات سليمة.

وأكد المصدر ان القصف طال محطة القاعدة الادارية العسكرية وهي احدى محطات العسكرية الثلاث المتواجدة داخل حرم المنطقة العسكرية الثالثه.

وأضاف المصدر “فكيف سقط مدنيين في هذا الاستهداف الذي طال هدف عسكري (محطة القاعدة الاداريه) بداخل المنطقة العسكرية الثالثه؟!

صرعى المرتزقة في القصف

أفادت مصادر محلية بمحافظة مأرب مصرع عدد من ضباط قوات الفار هادي في استهداف صاروخي لتجمع للمليشيات في المنطقة الثالثه يوم امس عرف منهم:-

-العقيد المرتزق/مبخوت الهيثمي

-الملازم اول المرتزق /صادق حسين مقري

-الملازم اول المرتزق /ناصر حسين مقري

-الملازم اول المرتزق/درهم ناصر مقري