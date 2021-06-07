المشهد اليمني الأول

أداء | عيسى الليث

كلمات | أحمد درهم المؤيد

بعد بسم الله إنَّا سَمِعْنَا

داعي الرحمن ثم اهتدينا

وانطلقنا في طريق النجاة

من هدى القرآن نحمل قيمنا

نحفظ الأجيال نبني بلدنا

منهجه شامل لكل الحياة

عزك في جهادك .. ياشعب الأنصار

ياشعب الأنصار .. عزك في جهادك

وعزة الأجيال في جهادك

مجدك وانتصارك في حفظ الأجيال

في حفظ الأجيال مجدك وانتصارك

وحصنك الواقي من احتلالك

وعيك والبصيرة … وعيك والبصيرة

والمعرفة بالله وانتمائك

والمعرفة بالله وانتمائك

مطلوب اهتمامك .. مطلوب اهتمامك

مستقبل أشبالك هو انتصارك

مستقبل أشبالك هو انتصارك

وعيك والبصيرة … إيمان وسلاح … إيمان وسلاح

وعيك والبصيرة … والمعرفه بالله وانتمائك

مطلوب اهتمامك يا شعب الإيمان

يا شعب الإيمان مطلوب اهتمامك

مستقبل أشبالك هو انتصارك

يا زمن في حضرة الشعب اليماني

انحني لأجيالنا لحظة قصيرة

في محاريب الهدى وقف ثوانِ

وقفة مهابة لأشبال المسيرة

جسدت بجهودها كل المعاني

تضحية وإعداد وجهاد وبصيرة

تضحية وإعداد وجهاد وبصيرة

معرفة بالله وإخلاص وتفانِ

في سبيل الله ثورة مستنيرة

في سبيل الله ثورة مستنيرة

تمحي أفكار الضلالة والهوانِ

والجهالة والثقافات المريرة

والثقة بالله وعليه الرهانِ

والتولي (للعلم) نعمة كبيرة

با نواصل في رضى الله سبحانه

دام واحنا شعب حكمة وإيمانِ

نهتدي بالعلم نحظى برضوانه

نحمي الأجيال ونصون الأوطانِ

ندحر المحتل ونصد عدوانه

في مسيرة ضمن مشروع رباني

يستعيد الشعب مجده وعنوانه

بالبصيرة وفق منهاج قرآني

نستضي بكتاب ربي وبـرهانه

بعد (أبو جبريل) في كل ميدانِ