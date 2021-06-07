المشهد اليمني الأول

أعلن عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، أن “الجيش واللجان قصفو فقط معسكرا بمدينة مأرب السبت الماضي”، مرحبا بتحقيق مستقل في سقوط ضحايا مدنيين.

وكتب الحوثي في تغريدة له على “تويتر”: “سألنا الأخوة في وزارة الدفاع اليمنية فأفادوا بانهم قصفوا فقط المعسكر ولديهم ما يثبت”. وأضاف: “نرحب ونطالب بالتحقيق بلجان مستقلة في الموضوع بخصوص ما قيل في مأرب اليوم أو ما هو حاصل من قتل لأطفال الجمهورية اليمنية والمدنيين في جميع المحافظات ممن استهدفتهم أمريكا وتحالفها”.

وتابع: “ما أثبتته التحقيقات فستلتزم الوزارة بدفع التعويضات وأي شيء يلزم عليها فنحن حريصين كماهم الأخوة بالدفاع على أن يلتزم الجميع بالتوجيهات التي أصدرها قائد الثورة منذ اليوم الأول للعدوان، وهو الرد على مصدر النيران وعدم استهداف المدنيين كما هو موجود بالقانون اليمني.. أسال الله للجميع السلامة”.