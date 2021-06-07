المشهد اليمني الأول

قرر جهاز حماية المنافسة في فرنسا تغريم شركة غوغل الأمريكية مبلغ 267 مليون دولار نظير استغلال محرك البحث العملاق نفوذه الإلكتروني في احتكار سوق الإعلانات الرقمية لحسابه على حد ما أعلن.

وتتهم جهات مختصة بالمتابعة والرقابة محرك البحث الأشهر في العالم بأنه دأب على تزويد شركات الدعاية ومنظمي المزادات الإلكترونية الخاضعين لها حصريا بالمحتوى الخاص الذي يمكنهم من قرصنة الصفقات والأعمال بهذا السوق.

وتكشفت خيوط القضية بعد شكوى ثلاث مجموعات إعلامية كبرى ( روبرت مردوخ نيوز كورب ، لو فيجارو الفرنسية ، روسيل لا فويكس البلجيكي -) من غوغل بسبب “هيمنتها على منصة الإنترنت وحجبها فرص عادلة ومتساوية في التدفق الحر للمعلومات على حساب المنافسين الآخرين”.

يذكر أن كل من شركتي آبل وفيسبوك الإلكترونيتين الأمريكيتين واقعتان في نفس الأزمة أمام الجهات المنظمة للسوق المحلية الفرنسية المعنية بمكافحة الاحتكار.