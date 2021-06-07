المشهد اليمني الأول

أفاد رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام عن لقاء قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي اليوم الإثنين، بالوفد السلطاني العماني، وأكد ترحيب السيد عبدالملك الحوثي بوفد الأشقاء من سلطنة عمان متمنياً لهم طيب الاقامة في بلدهم الثاني مع أشقائهم في الجمهورية اليمنية.

وأضاف محمد عبد السلام أن اللقاء ناقش الرسائل المتبادلة المتعلقة بالقضايا الإنسانية والقضايا الأخرى ذات الصلة.

وفي ختام اللقاء حمّل السيد عبدالملك الحوثي الوفد العماني الزائر لبلدنا تقديره للمساعي الخيرة لجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان وتثمينه للمواقف الانسانية والحكيمة للسلطنة قيادةً وشعباً.