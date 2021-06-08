المشهد اليمني الأول

نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية من ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة في معظم مناطق الجمهورية.

وحذر مركز الأرصاد في نشرته الصادرة اليوم، المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن خاصة الصغيرة منها في أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج، وحذر المواطنين من التواجد في مجاري وممرات السيول نتيجة هطول أمطار، في مناطق (صعدة، غرب صنعاء، ذمار، حجة، المحويت، ريمة، إب، الضالع وتعز).

وقال مركز الأرصاد في نشرته قد تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مرتفعات محافظات (لحج، أبين، البيضاء، شبوة وحضرموت)، وذلك خلال فترتي الظهيرة والمساء، وتنشط سرعة الرياح نهاراَ مثيرةَ للأتربة أحياناَ. ونبه الارصاد المواطنين في المناطق الصحراوية وأجزاء من المرتفعات الجبلية بأخذ الاحتياطات اللازمة من الغبار أو الرمال المثارة.

وأشار مركز الأرصاد في نشرته الى طقس صحو إلى غائم جزئياً، حار ورطب نهاراً وتنشط الرياح ويكون إتجاهها جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على السواحل الجنوبية والشرقية وقد تصل أقصى سرعة لها إلى 25 عقدة، بينما تكون الرياح شمالية غربية على السواحل الغربية وتتراوح سرعتها من 08 إلى 16 عقدة.

اما في المناطق الصحراوية:- طقس صحو وحار إلى شديد الحرارة نهاراَ والرياح شمالية شرقية وقد تصل أقصى سرعة لها الى 20 عقدة مثيرة للأتربة والرمال خاصة على صحارى حضرموت، الجوف، مأرب وشمال غرب شبوة.

وفي أرخبيل سقطرى:- طقس غائم جزئياً، والرياح جنوبية غربية تتراوح سرعتها مابين 20 إلى 30 عقدة وتعمل على اضطراب البحر وإرتفاع الموج.