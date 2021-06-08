المشهد اليمني الأول

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين سريعين في منطقة غوتكي بإقليم السند جنوب باكستان أمس إلى 51 قتيلاً إضافة إلى عشرات الإصابات.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن عثمان عبد الله نائب المفوض العام في المنطقة قوله إن قطار ميلات إكسبريس انحرف عن مساره وانقلب على المسار المقابل ليصطدم بقطار آخر ما أسفر عن مصرع 51 شخصاً وإصابة أكثر من مئة آخرين حالة البعض منهم حرجة.

بدوره قال قائد شرطة المنطقة عمر طفيل: “إن التحدي بالنسبة لنا هو إنقاذ الركاب الذين ما زالوا محاصرين تحت الحطام بسرعة”.

وكانت حصيلة سابقة للحادث أشارت إلى مصرع 40 شخصاً على الأقل حيث أوضح مسؤولون في السكك الحديدية أن نحو 1100 راكب كانوا على متن القطارين وأن عدد الضحايا يرتفع بشكل مطرد فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ.