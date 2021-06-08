المشهد اليمني الأول

شهدت عدد من مدن محافظة حضرموت، اليوم الثلاثاء، أعمال فوضى واطلاق نار بسبب تردي الخدمات.

وقالت مصادر اعلامية ان مدينة المكلا شهدت فوضى واحتجاجات واطلاق نار أسفرت عن وقوع اصابات بين المحتجين، نتيجة اطلاق النار الكثيف واستخدام القوة المفرطة من قبل رجال الأمن. وقالت المصادر ان المدينة شهدت احتجاجات واسعة نتيجة تردي الخدمات وانقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار.

وكان بيان نقابي قد أكد على رفض كل سياسات التجويع وانعدام الخدمات التي تشهدها اكثر من مدينة في حضرموت والجنوب معتبرا ذلك عقاب يمارسه ما يسمى بالتحالف والشرعية وأدواتهما على حد سواء لفرض امر الواقع لاحقا.

ودعا البيان ما يسمى بالنخبة الحضرمية الى عدم استخدام السلاح في مواجهة ابناء حضرموت وهم يعبرون عن مطالبهم المشروعة.