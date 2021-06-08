المشهد اليمني الأول

أدانت وزارة الصحة العامة والسكان جريمة مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي بقصف المدنيين في مديرية دمت بمحافظة الضالع.

واعتبر ناطق وزارة الصحة الدكتور نجيب القباطي في بيان له، أن هذه الجريمة التي أسفرت عن اصابة 17 موطناً بينهم نساء وأطفال تأتي ضمن سلسلة الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي بحق الشعب اليمني منذ أكثر من ست سنوات أمام مرأى ومسمع من العالم.

وأكد أن الاستهداف والتصعيد والقصف المباشر من قبل المرتزقة للمناطق السكنية والأعيان المدنية مؤشر على استهتار تحالف العدوان ومرتزقته بحياة المدنيين ويعبر على مدى اصرار التحالف على قتل المدنيين في ظل سكوت الأمم المتحدة المتشدقة بحقوق الانسان.

وطالب الدكتور القباطي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية الاضطلاع بمسؤوليتها في الضغط لإيقاف جرائم العدوان والمرتزقة ضد المدنيين من أبناء الشعب اليمني.