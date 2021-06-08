المشهد اليمني الأول

نشر الناشط علي النسي في حساباته بمواقع التواصل، عن تطور مفاوضات السلام بين اليمن والسعودية، وأفاد أنه تم الاتفاق بين صنعاء والرياض على وقف اطلاق النار وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة باقرب وقت قبل الدخول في مفاوضات مباشرة بين الطرفين.

وأضاف النسي، أنه تم التوقيع على مسودة الاتفاق من قبل المشاط ومحمد عبدالسلام (وبحضور الوفد العماني)، وأوضح ان السعودية قد وقعت على مسودة الاتفاق قبل وصول الوفد العماني الى صنعاء واشترطت ان يوقع قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي عليها ايضا.

وتابع علي النسي، أنه بدء من يوم امس تجهيز مطار صنعاء لاستقبال الرحلات الدوليه، حيث بدأت شركة النفط يون امس بتجهيز ادارة تموين الطائرات في مطار صنعاء للعودة بالعمل، واعطت ادارة المطار اليوم، الضوء الاخضر لاعادة ترميم المنشات بالمطار وزيادة300متر على طول المدرج الرئيس للمطار.

وقال النسي، جديرا بالذكر ان ميناء الحديدة قد بدء بالفعل استقبال عدد من سفن المشتقات النفطيه والتي كانت التحالف يحتجزها قباله سواحل جيزان لفترة تتجاوز الـ6اشهر.

وكان أعلن متحدث شركة النفط عصام المتوكل اليوم الثلاثاء، عن وصول أول سفينة بنزين الى ميناء الحديدة، منذ بداية عام 2021م.

واختتم النسي كلامه، تبقى كثير من الاسئلة دون اجابه منها طبيعة فتح مطار صنعاء وحقيقة ما يروج عن نشر قوات للامم المتحدة بعض الجبهات باليمن وموقع حكومة هادي من المباحثات التي ستجري ومصير الانتقالي منها.