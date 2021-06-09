المشهد اليمني الأول

عبر محمد علي الحوثي عن استعداده للتنازل الان عن درع حماس الذي اهدته الحركة لقاء عرفانا ووفاء لوقوفه الصادق مع القضية الفلسطينية والمقاومة.

واثار اهداء ممثلي حماس في صنعاء الدرع لعضو المجلس السياسي محمد علي الحوثي جدلا واسعا في الاوساط الاسرائيلية والسعودية ودول عربية مرتبطة مواقفها بمواقف السعودية قيادة تحالف العدوان علي اليمن.

واكد الحوثي استعداده ايضا لمنح الدرع الذي اهدته حماس للسعودية في حال نفذت طلب وحيد. وقال: ‏تكريمي من حماس شرف كبير لي لقد كنت أنوي إهدائه لشهداء الجمهورية اليمنية خلال العدوان على اليمن.

واستدرك الحوثي بالقول: لكني حاضر للتنازل عن الدرع وإرساله لقيادة النظام السعودي إذا أفرج عن الأخوة المعتقلين لديه من دولة فلسطين. واكد الحوثي تجديده عرض مبادرة التبادل المعلنة من القائد السيد عبدالملك الحوثي بهذا الخصوص.