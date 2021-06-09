المشهد اليمني الأول

كليب نشيد فلسطين

أداء: “عيسى الليث | عبد السلام القحوم | إبراهيم الجلال” 

إنتاج وحدة الإنتاج الفني – الإعلام الحربي اليمني

 

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