المشهد اليمني الأول

أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى الإستاذ عبد القادر المرتضى ان السعودية تواصل عرقلةتنفيذ صفقات تبادل الاسرى والمعتقلين.

وقال المرتضى في تغريدة له على تويتر”إتفقنا مع الطرف الآخر في تعز على صفقة تبادل تشمل 250 أسير ومعتقل من الطرفين وتم إستكمال كل الترتيبات اللازمة لتنفيذ الصفقة منتصف شهر رمضان الماضي.

وأاضف المرتضى في تغريدته: لكن للأسف لا زالت هذه الصفقة معلقة بسبب منع السعودية تنفيذها مع عدة عمليات تبادل إخرى في بقية الجبهات”.